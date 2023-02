La pioggia colpisce il circuito di Sepang per il secondo giorno dei test

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’acquazzone mattutino ha lasciato ildiumido quando è stato aperto alle 10 ora locale, con la maggior parte dei piloti della MotoGP in attesa di scendere in pista. Dopo un pranzo anticipato, entrambi i piloti del Repsol Honda Team sono entrati in pista per iniziare a lavorare sul loro piano. Laè arrivata nel pomeriggio e ha messo fine a qualsiasi possibilità di pista asciutta nella seconda metà della giornata, con una pioggerellina persistente. Marquez ha sfruttato l’asciutto suldiOltre ai 58 giri delprecedente, Marc Marquez ha effettuato altri 36 giri in sella a diverse configurazioni della RC213V. Poiché la pista è rimasta completamente bagnata nel pomeriggio, Marquez ha sfruttato l’occasione per valutare le Honda sul bagnato ...