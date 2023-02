La legge le impediva di esercitare la professione Ma non si arrese mai | fino a quando venne ammessa all' albo E ora libri e anche una serie tv ricordano la sua grande battaglia

Leggi su iodonna

(Di sabato 11 febbraio 2023) Essere i primi a tentare di far qualcosa richiedespirito pionieristico. Essere le prime, al femminile, a volte richiede una sorta di eroica vocazione. È il caso di Lidia Poët, che fu la prima italiana avvocato. Avvocata. Avvocatessa. Adesso si disputa sul nome,se la Crusca ha preso posizione da tempo: avvocata è correttissimo, poi ciascuna si faccia chiamare come preferisce. Lidia Poët (1855-1949) è stata una delle prime donne in Italia a laurearsi in Giurisprudenza, nel 1881. Solo nel 1920 le fu consentito patrocinare le cause. Ai tempi di Lidia il problema però non era il nome, ma la sostanza: cioè se fosse lecito per una donnaun certo mestiere. Ai tempi di Lidia, che poi era classe 1855: non stiamo parlando del Medio Evo, ma dell’altro ieri della Storia. La sua vicenda la racconta il bel libro di una ...