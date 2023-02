La Lega B sostiene la raccolta fondi di UNICEF Italia

Leggi su seriea24

(Di sabato 11 febbraio 2023) LaSerie B aderisce alladell’aperta per l’emergenza terremoto in Siria e Turchia per salvare quante più vite possibili, fra di loro molti bambini le cui condizioni sono rese ancora più difficili dal freddo intenso. Lo fa con una serie di attivitàte agli stadi e ai canali di comunicazione invitando tutti a dare il proprio contributo su www..it/terremoto. In particolare laservirà per fornire aiuti di primo soccorso tramite acqua potabile, coperte e alimenti ai bambini e alle famiglie colpite dal terremoto. Dopo il disastro l’si è impegnato subito per valutare la portata del disastro e i bisogni dei bambini e delle famiglie che hanno perso tutto. Sono ...