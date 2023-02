La guerra in Ucraina (e l'amore) nel video di Tananai

(Di sabato 11 febbraio 2023) - La canzone 'Tango', presentata a Sanremo, sulle immagini che si sono spediti in questi mesi un uomo e una donna ucraini, di 35 anni, con una figlia di 14. Madre e figlia sono in Italia, il padre in ...

... con il dramma delle foibe, è una situazione drammatica generata dalla. Gli orrori di un conflitto li stiamo vedendo anche oggi, con quello che sta succedendo in". Promotore di una ...Madre e figlia sono in Italia, il padre in. 'Ora ci sono - 12 gradi. Mi sta scaldando il tuo amore, e il tè. Ti adoro' la dedica dal ...

Gli ultimi attacchi missilistici russi contro l'Ucraina hanno danneggiato notevolmente il sistema energetico, secondo il gestore enegetico Ukrenerho. I missili hanno colpito diverse centrali termiche ...Per legge i 'programmi 1202' non possono essere usati durante i «conflitti armati tradizionali» e l'Ucraina non rientra in questa categoria. Per Kiev la definizione è quella di «guerra irregolare» ...