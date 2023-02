La fluida | complessa e frettolosa campagna elettorale della Lega in Lombardia

Leggi su linkiesta

(Di sabato 11 febbraio 2023) Dopo che il Comitato Nord si è inabissato – in seguito a una serie di veti incrociati, frizioni e fughe in avanti che hanno impedito alla fronda leghista di avere una listae permesso a Salvini di mostrarsi più forte di quanto sia realmente – lache sta per chiudersi è stata fatta all’insegnafluidità dei leghisti che hanno giocato nella squadra avversaria per sostenere i fuoriusciti. Unafatta in sordina con il presidente uscente, Attilio Fontana, che si è sempre sottratto ai confronti con gli avversari per non essere messo in difficoltà. E si è mostrato spesso teso, stremato dai contrasti interni alla sua coalizione e dalle pretese da Fratelli d’Italia che, in caso di vittoria del centrodestra, vogliono i ...