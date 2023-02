La finale di Sanremo 2023 | scaletta e ospiti Il ritorno di Chiara Ferragni

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 11 febbraio 2023) Stasera ultimo appuntamento con, Gianni Morandi e Amadeus incoroneranno il vincitore o la vincitrice di quest’ultima edizione della kermesse canora. Per il momento le quotazioni danno come super favorito per la vittoriaMarco Mengoni, che ha vinto ieri la serata cover, ma tutto potrebbe ancora accadere. LadelladiStasera, 11 Febbraio, si esibiranno tutti i 28 cantanti in gara. Ecco ladella: Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)” Ariete – “Mare di guai” Articolo 31 – “Un bel viaggio” Colapesce Dimartino – “Splash” Colla Zio – “Non mi va” Coma Cose – “L’addio” Elodie – “Due” Gianluca Grignani – ...