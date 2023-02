(Di sabato 11 febbraio 2023) Dapersino Fratelli d’Italia aveva giudicato inopportuno, alla luce del contesto economico attuale con la crisi che zavorra famiglie e aziende, alle prese tra caro-bollette e prezzi alla stelle,Istatindennità ai parlamentari siciliani, ovvero 890 euro in più rispetto agli 11.100 diche già percepiscono. Ma nulla da fare. Nella notte con il voto segreto – chiesto dall’azzurro Gianfranco Miccichè – i 70 deputati regionali dell’Ars hanno bocciato un emendamento alla Finanziaria presentato dal leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, che avrebbe stoppato il sostanzioso incremento legato a una legge del 2014 che prevede l’adeguamento automaticoindennità in base all’indice Istat che misura ogni anno la crescita dell’inflazione. La richiesta arrivata dai vertici ...

La casta siciliana non molla l'aumento di stipendio. Malgrado il no di 5S in Regione e di FdI da Roma passa il ritocco delle buste paga Da Roma persino Fratelli d'Italia aveva giudicato inopportuno, ...