La bella Taranto di Pasolini

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 11 febbraio 2023) In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo(5 marzo 1923), l’associazione APS Taras300, in collaborazione col Comune die il supporto della sezione didella Società Filosofica italiana, del Comitato Dante Alighieri di, della Cooperativa Museion, diLegge, e dell’associazione “Porta dell’Oriente” di Brindisi, main sponsor Supermercati Pascar, organizza la rassegna “”. Questo progetto nasce con l’obiettivo di ricordare e valorizzare le tracce della presenzaana ae in provincia, in particolare il viaggio ionico daa Leuca (1959), nel quale lo scrittore descrive lapre-industriale come unaconchiglia, il “Premio ...