La band inglese torna con il suo sound inconfondibile dopo 6 anni e il lutto che li ha colpiti E l' emozione si rinnova

(Di sabato 11 febbraio 2023) Per l’ultima serata di Sanremo 2023 arrivano dei super ospiti di razza: i Depeche Mode. Labritca dalporta all’Ariston il singolo Ghosts Again, contenuto nel nuovo album Memento Mori, in uscita il 24 marzo (il primola scomparsa di Andrew Fletcher, uno dei fondatori del gruppo). Fletch ha lasciato i suoi amici lo scorso anno all’età di 60. Dave Gahan e i Depeche Mode: oggi, concerti, album guarda le foto Leggi anche ...

La storica, super ospite stasera sul palco dell'Ariston: presenterà in anteprima mondiale 'Ghosts Again', primo singolo del nuovo album 'Memento Mori'. Gahan e Gore: 'Eccitati all'idea di poterlo ...Lasale sul palco dell'Ariston e si esibisce con Ghost Again e Personal Jesus. Il discorso del presidente ucraino Zelensky verrà letto dopo la mezzanotte.

Chi sono i Depeche Mode: la storia della band inglese ospite a Sanremo 2023 TPI

Depeche Mode, la band ospite a Sanremo senza Fletch: come è morto Andy Fletcher Età, vita privata e carriera ilmessaggero.it

Depeche Mode a Sanremo, la prima volta dopo la terribile morte di "Fletch" QUOTIDIANO NAZIONALE

Depeche Mode a Sanremo con il nuovo brano "Ghost Again" e per la prima volta senza l'amico "Fletch" Io Donna

Suonerie/13: Il contrappazzo, il lato oscuro e l'inglese che si fece italiano Micromega

Chi sono i Depeche Mode: la storia della band inglese ospite al Festival di Sanremo 2023 in onda stasera, 11 febbraio 2023. Le info ...Stasera all'Ariston come ospiti d'onore al Festival di Sanremo 2023 ci saranno anche i Depeche Mode, la band inglese fondata nel 1980. Per i piu' giovani che si stanno chiedendo chi sono diamo giusto ...