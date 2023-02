La bambinata di Macron e Scholz | sono loro i veri perdenti

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 11 febbraio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/As-Np-1-6.mp4 Giorgia Meloni usa la metafora del Titanic: se si va a sbattere contro l’iceberg non è con il biglietto di prima classe che hai la certezza di salvarti. Nella metafora meloniana usata ieri in conferenza stampa, il Titanic sarebbe l’Europa. Quelli della prima classeGermania e Francia, che pretendono di essere più tutto rispetto agli altri 27 passeggeri di quel piroscafo che è l’Unione Europea. In altre parole, è più europeista Giorgia Meloni, che vorrebbe tenere tutti i passeggeri insieme a pari dignità per meglio affrontare eventuali iceberg – peraltro già in vista – o il duo Francia Germania, che ogni due per tre tentano la fuga solitaria come avvenuto due giorni fa con l’esclusiva cena dell’Eliseo ospite il presidente Zelensky, definita dalla Meloni unaa uso ...