Kirill Serebrennikov | autore di “La moglie di Ciaikovskij” | «In Russia è inaccettabile l’idea di un genio omosessuale»

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ci sono voluti tre film in Concorso perché il regista russopotesse sfilare, come si conviene, sul tappeto rosso del festival di Cannes. Lo scorso maggio l’di Summer (Leto), film del 2018 sulla scena rock di Leningrado negli anni ’80, e Petrov’s Flu (2021), satira sul caos in cui versa lacontemporanea, ha potuto accompagnare Žena ?ajkovskogo, cioè Ladial festival francese. E anche se, essere in presenza «a difendere il proprio lavoro» è stato un sollievo e «molto commovente» dopo la condanna per appropriazione indebita da parte della giustizia russa nel 2017 che lo ha costretto agli arresti domiciliari per due anni, Cannes non è stata per lui una passeggiata.(Photo by ...