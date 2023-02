Kanté | la Juventus è pronta al duello di mercato | una rivale è pronta a tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 11 febbraio 2023) Lasembra stia pensando al prossima sessione estiva di; tra gli obiettivi occhio alla situazione relativa a. AnsafotoUna stagione complessa quella che sta attraversando la; i bianconeri vogliono arrivare in fondo a tutte le competizioni nel miglior modo possibile. Se in campionato anche la corsa al quarto posto sembra essere decisamente compromesse, diverso il discorso nelle coppe dove i ragazzi di Allegri hanno l’obiettivo di andarsi a giocare le due finali. Non solo il presente ma anche il futuro; i bianconeri, infatti, sembra stiano pensando già al prossimo anno con l’obiettivo di resettare, ripartire da zero e tornare ad essere competitivi per il primo posto. Missione sì raggiungibile ma a patto che la rosa di Allegri venga rinforzata in un determinato modo; il ...