Kanté finito nel dimenticatoio | ora può essere un affare

Il Chelsea è il club che a livello europeo si è mosso di più sul calciomercato invernale, ma potrebbe non aver ancora. Pronta la nuova offertaNon manca poi tanto alla fine del calciomercato invernale e in Italia le cose non è che si siano mosse tantissimo, nonostante alcuni casi e delle valutazioni in corso ...Pioli in difficoltà - Mai come in questo momento il tecnico dei rossoneri ènel mirino dei tifosi: 'Lo conosco bene, è preparato e bravo tatticamente - prosegue Orlando - . Anche lui non sta ...

Juve: Occasione di mercato da non perdere, ecco di chi si tratta... Tuttocampo

Udinese e Genoa puntano una stella georgiana: occhi su Mikautadze numero-diez.com

Milan su Zaniolo: "Qui serve gente che corre". Tutti i dubbi dei tifosi sui social Corriere dello Sport

Tre colpi per la SPAL: sorride De Rossi - Numero Diez numero-diez.com