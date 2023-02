Juventus | spuntano altre intercettazioni | Chiesa al centro dei dialoghi

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’inchiesta Prisma sta portando alla luce numerosi retroscena rimasti al buio nel tempo. La Guardia di Finanza ha registrato nuovedell’ex dirigenza dellain cui si parla di calciomercato e nella fattispecie di Federico. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’inchiesta Prisma è apparsa come un fulmine a ciel sereno: capendo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.