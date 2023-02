Juventus | in caso di addio di Paredes è pronto il sostituto | è fortissimo

(Di sabato 11 febbraio 2023) La stagione dinon sta andando secondo i piani; la, però, sembra avereildel centrocampista francese. Arrivato in estate con l’obiettivo di cambiare il centrocampo dellanon è ancora riuscito a dare il giusto contribuito; la sensazione è cheabbia faticato, e non poco, ad integrarsi nel sistema di gioco di Allegri. Da qui a fine stagione gli impegni sono numerosi ma il tecnico bianconero ha bisogno di tutti, compreso il talento argentino. LaPresseLa situazione può cambiare la prossima stagione; a meno di clamorosi cambi di scenario, infatti,sembra destinato a lasciare la. Situazione al momento inevitabile e che non dovrebbe causare troppi problemi ai bianconeri. Secondo le ultime ...

Emil Holm - Calciomercato.itQuesto è quanto riferisce 'Tuttosport', secondo cui, indi mancato ... Nel recente passato ve ne avevamo parlato in via approfondita per la, ma il club di ...Nell'edizione odierna de 'Il Corriere della Sera' emergono nuove intercettazioni riguardo l'inchiesta giudiziaria sulla. Di seguito alcune intercettazioni riportate dal quotidiano. Arrivabene: "Avevo chiamato Cherubini (il ds, ndr) dicendogli di non spendere una lira in più di quanto messo a budget. Credo che ...

Juventus – Caso Prima, emergono nuove intercettazioni dei dirigenti ... 100x100 Napoli

Juventus, nuove incredibili intercettazioni sul Caso Prisma Calcio in Pillole

CorrSera – Nuove intercettazioni sul caso bilanci della Juventus. I dettagli MondoNapoli

ESCLUSIVA SI Caso Juve: la difesa a Clarizia. Ecco il motivo ... Sportitalia

Caso Santoriello, Francesco Calvo: "La Juventus dà sempre e pretende rispetto" Sky Sport

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus analizza le statistiche relative al match di campionato che la Juventus Women giocherà oggi pomeriggio, a partire dalle 12:30, contro ...I club italiani Di questa esposizione complessiva tre club detengono una quota pressoché totalitaria: Inter 390 milioni, Juventus 223 ... segno che i capitali endogeni sono sempre merce rara in casa ...