Juventus | dietro le nuove intercettazioni il nulla

...un lapsus o quanto sia stata voluta quella frase in conferenza stampa alla vigilia di- ... Le parole di Max si portanoun significato doppio, sornione, che non può esser chiarito se non ...Massimiliano Allegri, allenatore della, cerca di mantenere i piedi per terra e guardare la ... Si può giocare con i centrocampisti, a 4, o anche a 3. E' questione che, per giocare ...

Preferisce la Serie B tedesca alla Juventus: Volevo un club che mi ... Sport Fanpage

Juventus-Fiorentina, Allegri: "Partita differente da Salerno, Pogba ancora assente" Sky Sport

Juve, Allegri: "Pogba ai box. Quando torna Non so, tra una settimana o tra 20 giorni" DAZN

Juventus-Fiorentina, Allegri: "Pogba non sarà a disposizione, ecco quando torna Bonucci" Calcio in Pillole

Marazzina svela il motivo dietro il no alla Juve: "Colpa di una richiesta di Moggi" Corriere dello Sport

90'+4 - Finisce il match!! Buon punto per la Juventus Next Gen in casa della capolista Pro Sesto: nel giro di un minuto botta e risposta tra le 2 squadre, con i padroni di casa che restano in vetta ...Il tecnico bianconero infiamma la vigilia di Juve-Fiorentina con una frase ambigua, tra l'ironico e il lapsus, riferendosi al momento spartiacque della stagione juventina ...