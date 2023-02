Juventus | Corvino | “Vlahovic deve restare anche senza Champions | si trova in un grande club”

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’attuale direttore sportivo del Lecce, Pantaleo, ha parlato del futuro di Dusan, ora allama lanciato da lui alla Fiorentina. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Dusan non si discute. Per, oltre ai numeri da big, parla il talento. È un centravanti completo: ha fisico, senso del gol, buona tecnica, progressione, abilità nel gioco aereo. E poi è ancora giovane.a Torino, pure. La Juve è sempre la Juve, un punto di arrivo. E dopo una tempesta, arriva sempre la quiete” SportFace.

