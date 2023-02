Juve | ombre sul futuro di Chiesa | l'avvertimento di Cherubini spaventa i tifosi

Vuole che la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva alla sua squadra diventi una sorta di motivazione per dare una svolta ad un campionato in cui lerestano comunque troppe, al di là ...Il tutto a conclusione di una giornata iniziata con un'altra 'vittoria', sia pur simbolica: il ritrovamento delle frasi 'anti -' del pm Santoriello , che hanno gettatosull'intera ...

Cassano fa a pezzi la vittoria della Juve a Salerno: Partita salvezza ... Fanpage.it

Ombre su Vlahovic: La pubalgia è una scusa, la Juve è sempre stata ... Fanpage.it

Corriere di Torino - La crisi tiene ferma la Juve. Ma su Vlahovic si allungano le ombre della Premier Tutto Juve

Juventus, i sospetti su Vlahovic: non è pubalgia, accuse pesantissime CalcioWeb

Flop Juve, sono tutti sotto esame: su Allegri le ombre di Conte e Zidane - Sportmediaset Sport Mediaset

Calciomercato Juventus, il centrocampista francese è diventato ormai ... squadra diventi una sorta di motivazione per dare una svolta ad un campionato in cui le ombre restano comunque troppe, al di là ...Juventus – Nantes è l’andata del playoff di Europa League ... Il cammino in Europa è stato però più ricco di ombre che di luci. Dopo 10 anni la “Vecchia Signora” è stata eliminata dalla fase a gironi ...