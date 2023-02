(Di sabato 11 febbraio 2023) Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, riportadei dirigenti dellantus emerse nel corso delle ingagini per l' Inchiesta Prisma . In particolare si parla di ...

Juve, nuove intercettazioni: “Se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo”. E sul ritorno di Del Piero... La Gazzetta dello Sport

Juve, nuove intercettazioni: 'Davamo 3 milioni anche a un cane', 'Chiesa chiede solo aumenti'. E Agnelli voleva Del Piero Calciomercato.com

Juve, nuove intercettazioni: che stoccata a Chiesa. E quegli ingaggi dati ai cani... Corriere dello Sport

Juve, nuove intercettazioni: "Se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo" Eurosport IT

Juve, nuove intercettazioni: “Chiesa pensa solo agli aumenti economici” Viola News

