Juve-Fiorentina | Allegri | “Pogba non c’è | non so quando torna”

(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) – “non può essere convocato, in questo momento è ai box. Non c’è, mi dispiace dirlo ma è la realtà. Sta lavorando perre a disposizione, in questo momento non so dirviritornerà. Magari fra 20 giorni, non lo so”. Lo annuncia il tecnico dellantus, Massimiliano, alla vigilia del match contro lanon ha ancora giocato un minuto ufficiale con la maglia dellantus. Il centrocampista francese, operato al menisco in autunno, non è ancora a disposizione. Laprova a dare seguito alla vittoria ottenuta sul campo della Salernitana. La formazione bianconera, penalizzata di 15 punti dalla Corte d’appello federale della Figc, è scivolata dalla zona Champions a metà classifica “I ...

Tutto è pronto per il big match tra Juventus e. Fischio d'inizio domenica 12 gennaio alle ore 18 all'Allianz Stadium. Il nuovo atto di una rivalità decennale, tra lotte scudetto e doppi ex. Tra i più recenti c'è Federico Bernardeschi , ...Battere laandrebbe a consolidare ulteriormente la rincorsa in classifica: 'Lagioca, corre, pressa. Ci vorranno pazienza e ordine. In questo momento dobbiamo concentrarci sugli ...

Bernardeschi sta con la Juve: “Dà fastidio”. Poi lo schiaffo alla Fiorentina Corriere dello Sport

Juve-Fiorentina, la 'resa dei conti': attento Commisso, dai bianconeri hai preso 140 milioni! ilBianconero

Juventus-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Juventus-Fiorentina, la probabile formazione di Allegri Tuttosport

Due vittorie consecutive per rialzare il tiro dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica, ma sulla Juve aleggia sempre l’ombra di ... ma non so se domani sarà la giornata giusta». Battere la ...Tutto è pronto per il big match tra Juventus e Fiorentina. Fischio d'inizio domenica 12 gennaio alle ore 18 all'Allianz Stadium. Il nuovo atto di una rivalità decennale, tra lotte scudetto e doppi ex.