Jovic | secondo l’intelligenza artificiale è il peggior giocatore della Fiorentina

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 febbraio 2023) Luka, attaccante, è il protagonista dell’articolo di As. L’attaccante spagnolo ha deluso le aspettative a Firenze e ancora non è riuscito a fare la differenza con soli 8 gol in tutte le competizioni tanto da indurre i viola a pensare alla sua cessione a gennaio: “Ha portato laa pensare di cederlo nell’ultimo mercato invernale. Non è sorprendente. Non, almeno,le informazioni fornite dalOlocip, società che utilizzaper analizzare le prestazioni dei calciatori,è ilche genera meno valore con le sue azioni totali, il ...