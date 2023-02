Joia B | la battaglia contro il cancro al seno nella sua musica | “Come me tante donne | sono a Sanremo per cercare un produttore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Questa storia comincia con una parrucca blu, di quelle che si comprano online. “Ho comprato una parrucca blu/e ho messo un po’ di trucco in più/per nascondere la sofferenza/o per dirmi che non è una sentenza”, cantasua nuova canzone, Un tempo per volare. È un brano che ti avvolge, ti accarezza, ti porta con sé alla scoperta di un nuovo modo di guardare. Una vera chicca. Non solo per la voce vellutata e potente dell’artista, per la qualità dellacomposta da Bruno Illiano e per il testo delicato e mai eccessivo. Ma per il tema che affronta, mai trattato nel pop rock italiano.B, 41 anni, racconta in questo suo singolo la storia di una donna che scopre di avere ilale decide di vivere il presente, di cogliere la malattia...