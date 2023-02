Jadon Sancho | Con Ten Hag | Rinascita al Manchester United

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 febbraio 2023) Lasciò il City per Dortmund, era il gemello del gol di Haaland, lol’ha strapagato ed è finito in un frullatore di eventi che l’ha fatto inabissare. Fin quando Ten Hag gli ha teso la mano in modo geniale Questo è uno che doveva vincere il Pallone d’Oro. Non è una nostra opinione, ma una convinzione diffusa. E non è roba che risale ai tempi andati, ma giusto a un paio di anni fa. Ogni tipo di misurazione statistica lo indicava come uno dei più grandi talenti sotto i 24 anni, le tabelle di expected gol ed expected assist lo descrivevano come un titano che correva in giro per il campo più velocemente di Mbappé o Gnabry. Una meteora che avrebbe dovuto brillare più di ogni altra, ma che invece è stata trascinata in un turbine di eventi che l’ha fatto precipitare in un abisso. Lasciò il City per Dortmund, dove avrebbe dovuto diventare uno dei più grandi giocatori ...