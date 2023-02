Ita | sindacati | il 28 febbraio sciopero dalle 10 alle 14

(Di sabato 11 febbraio 2023)di 4 ore,1014, il 28. Questa la modalità di astensione del lavoro in Ita Airways che è stata comunicataorganizzazioni sindacali, dopo la fumata nera delle scorse ore al tavolo ministeriale dove non è arrivato l'accordo sugli aumenti contrattuali del personale della compagnia. Loè stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl eassociazioni professionali di piloti e assistenti di volo Anpac, Anpav e Anp.

A un passo dal traguardo, sfuma l'accordo sugli aumenti salariali trae i. E l'ex Alitalia corre verso il primo sciopero che cadrà il prossimo 28 febbraio: un'astensione dal lavoro di quattro ore, dalle 10 alle 14. Abbastanza in là per provare a ...sul piede di guerra contro. Per il 28 febbraio sono state proclamate quattro ore di sciopero, il primo per la compagnia nata dalle ceneri di Alitalia. La protesta è sorta in seguito alla ...

