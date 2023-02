La vittoria di Dallas (31 - 26) a Sacramento non è mai stata in discussione. Il terzo successo di fila dei Mavericks, ancora senza Luka Doncic, è ...I grandi nomi, Durant, Westbrook e, si erano mossi ben prima delle ultime ore. In extremis, prima della scadenza del mercato Nba,... nella città degli angeli arriva Bones Hyland, giovane...

NBA, i risultati di oggi: Milwaukee fa 10 in fila, Irving guida Dallas, super Morant Sky Sport

Irving, debutto super: guarda Clippers-Dallas La Gazzetta dello Sport

Basket: ancora super Giannis, Milwaukee 10/o successo di fila Agenzia ANSA

Irving super: guarda Sacramento-Dallas La Gazzetta dello Sport

NBA, un super Irving salva i Brooklyn Nets dalla rimonta dei Knicks Sportitalia

Decima vittoria consecutiva, in Nba, per i Milwaukee Bucks che, trascinati dal solito Giannis Antetokounmpo (35 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) e da Brook Lopez in doppia cifra (22 punti e 15 rimbalzi), ...Decima vittoria consecutiva, in Nba, per i Milwaukee Bucks che, trascinati dal solito Giannis Antetokounmpo (35 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) e da Brook Lopez in doppia cifra (22 punti e 15 rimbalzi), ...