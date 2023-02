Irving già trascina Dallas Giannis | che lezione ai Clippers

(Di sabato 11 febbraio 2023) Decima vittoria consecutiva per il Milwaukee Bucks (39 - 17) che, dopo i Lakers, battono anche i(31 - 28) a Los Angeles, prendendo il volo dalla seconda parte del 3° quarto.ha ...

Decima vittoria consecutiva per il Milwaukee Bucks (39 - 17) che, dopo i Lakers, battono anche i Clippers (31 - 28) a Los Angeles, prendendo il volo dalla seconda parte del 3° quarto. Giannis ha ...Comedue giorni fa quando il primato è caduto, a bordo campo c'era iKareem e in campo LeBron è ... Kyriee Kevin Durant - battendo 116 - 105 i Chicago Bulls. ANSA redazione 10/02/2023 4 1 ...

