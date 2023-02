Irlanda-Francia in tv oggi | canale | orario e diretta streaming Sei Nazioni maschile 2023 rugby

Leggi su sportface

(Di sabato 11 febbraio 2023) Manca sempre meno alla sfida, partita valevole per il secondo turno del Guinness Seidi. La formazione irlandese di Andy Farrell, dopo l’ampia vittoria sul campo del Galles, vanno a caccia di un altro successo davanti al proprio pubblico. Non sarà però semplice superare i Bleus, vincitori del trofeo lo scorso anno e reduci dal successo tribolato contro l’Italia, che vogliono ritrovare il proprio gioco e tornare al top. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.15 italiane di sabato 11 febbraio sul campo dell’Aviva Stadium di Dublino, in. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...