... arrestata innel giugno 2019 e condannata a cinque anni di carcere per aver minato la sicurezza nazionale, è stata rilasciata, secondo quanto appreso dall'AFP dal suo entourage. "È, ma ...... arrestata innel giugno 2019 e condannata a cinque anni di carcere per aver minato la sicurezza nazionale, è stata rilasciata, secondo quanto appreso dall'AFP dal suo entourage. "È, ma ...

L'Iran libera la ricercatrice franco-iraniana Fariba Adelkhah - Mondo Agenzia ANSA

Iran: libera ricercatrice franco-iraniana Fariba Adelkhah - Medio Oriente Agenzia ANSA

Iran, libera ricercatrice franco-iraniana Fariba Adelkhah TGCOM

Iran: libera ricercatrice franco-iraniana Fariba Adelkhah La Prealpina

Iran: libera ricercatrice franco-iraniana Fariba Adelkhah - Italia-Mondo Alto Adige

La ricercatrice franco-iraniana Fariba Adelkhah, arrestata in Iran nel giugno 2019 e condannata a cinque anni di carcere per aver minato la sicurezza nazionale, è stata rilasciata, secondo quanto ...La ricercatrice franco-iraniana Fariba Adelkhah, arrestata in Iran nel giugno 2019 e condannata a cinque anni di carcere per aver minato la sicurezza nazionale, è stata rilasciata, secondo quanto appr ...