Inter | Mazraoui per il post-Dumfries | e c’è lo sponsor… Hakimi

(Di sabato 11 febbraio 2023) Noussairnei radar dell’per ilDenzelresta l’indiziato numero uno per lasciare l’nel mercato estivo. In caso di sua partenza i dirigenti nerazzurri, secondo la Gazzetta dello Sport, si fionderebbero su Noussairora al Bayern Monaco. “aveva scelto il Bayern per l’enorme ambizione e perché convinto di poter avere un futuro luminoso in Baviera, dove il collega di reparto Pavard è in scadenza 2024 ma vicino all’addio. Ma le cose nel calcio cambiano in fretta e quando a gennaio il Bayern ha chiuso per l’arrivo di Cancelo, il messaggio è arrivato chiaro anche al marocchino. Il sogno di prendere possesso a lungo della fascia destra del Bayern sembra già finito e se Cancelo dovesse essere ...

Commenta per primo L'quest'estate lascerà partire Denzel Dumfries e si sta già guardando attorno alla ricerca di un ...il terzino marocchino ex - Ajax e oggi al Bayern Monaco Noussairche ...L'olandese è il primo nome sulla lista dei cedibili per l', per provare a monetizzare il più possibile. E sempre dalla 'scuderia' della Pimenta, può arrivare il suo erede. Noussair- ...

L’Inter ha scelto: è Mazraoui l’erede di Dumfries. E l’assist decisivo può arrivare da Hakimi fcinter1908

Inter, tutto su Mazraoui. La Gazzetta: "Il club ha scelto lui come dopo Dumfries" TUTTO mercato WEB

Nel solco di Hakimi al posto di Dumfries: l'Inter va a destra con Mazraoui - Sportmediaset Sport Mediaset

L'Inter ha scelto: il dopo Dumfries è il marocchino Mazraoui del Bayern La Gazzetta dello Sport

Inter, è Mazraoui il prescelto a sostituire Dumfries: e l'assist può arrivare da Hakimi TUTTO mercato WEB

Se l'Inter cederà in estate Denzel Dumfries il sostituto perfetto è stato individuato in Noussair Mazraoui. Entrambi gestiti dalla stessa agente, Rafaela Pimenta, particolare non secondario. L'esterno ...Potrebbe essere Noussair Mazraoui il futuro della corsia laterale destra dell'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport i nerazzurri potrebbero salutare Denzel Dumfries in estate e puntare tutto sul ...