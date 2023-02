Inter | Lukaku può decidere il destino di un’altra stella mondiale

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’di Simone Inzaghi è al lavoro in vista dei prossimi impegni. La società continua a monitorare il calciomercato. Lunedi sera l’di Simone Inzaghi sarà impegnata nel posticipo della ventiduesima giornata contro la Sampdoria del grande ex Dejan Stankovic. Due squadre che vivono un momento di forma totalmente diverso e con ildel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Romelutorna titolare lunedì sera a Marassi BIG ROM Il belga è stato titolare l'ultima ... In entrambe le occasioni l'ha vinto 1 - 0 e lui non ha segnato. La sua ultima rete in A risale ...2 Marcus Thuram è e resta il principale obiettivo per l'attacco dell'che a fine stagione dovrà ragionare con forza sul futuro di Romelu, sulla permanenza o meno di Edin Dzeko e, soprattutto sul futuro di Joaquin Correa , sempre più impattante nei costi a ...

L'Inter vuole tenere Lukaku, ma con lo sconto: dopo la Champions vertice col Chelsea La Gazzetta dello Sport

Inter, Lukaku titolare La Juve con il tridente Virgilio

Firmino all'Inter Difficile ma non impossibile. Dipende da Lukaku Inter News 24

INTER - Lukaku, il rinnovo del prestito e il riscatto da parte dei nerazzurri sono a rischio Napoli Magazine

quando Giuseppe Marotta stava facendo di tutto per riportare Romelu Lukaku al Meazza. La partenza di Dumfries lascerebbe scoperta la fascia destra e non è così scontato che Mazraoui e tantomeno Hakimi ...Una vera e propria novità per Inzaghi che certificherà definitivamente lo stato di forma di Brozovic e Lukaku solo domani ... In entrambe le occasioni l’Inter ha vinto 1-0 e lui non ha segnato. La sua ...