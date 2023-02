Inter | alle spalle perdono punti Contro la Sampdoria un imperativo

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 febbraio 2023) Per la lotta alla qualificazione alla prossima edizione di Champions League le squadrespdell’zoppicano vistosamente.lavige un chiaroper Simone Inzaghi. OBBLIGO – Un obbligo, unnel lunedì nerazzurro di Simone Inzaghi: la vittoria. La squadra meneghina può porre una seria ipoteca al discorso Champions League. La Roma ha pareggiato per 1-1il Lecce, una tra Lazio e Atalanta, se non entrambe, perderannoe lo sdi questa giornata di campionato non è dei più difficili per l’. Nel posticipo i ragazzi del tecnico piacentino saranno ospiti della. A Genova i trascorsi non sono così positivi (vedi ...