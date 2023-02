Intelligenza Artificiale | Europa al bivio tra regole e innovazione La mappa di Da Empoli

Leggi su formiche

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Di certo è essenziale che l’si doti di una regolamentazione nel campo, ma potrebbe farlo in maniera meno gravosa sull’e la competitività”, così Stefano Da, presidente dell’ Istituto per la Competitività e docente di economia politica presso l’Università Roma Tre, intervistato da Formiche.net sul tema dell’Artificial Intelligence Act europeo, che in questi giorni fa notizia perché potrebbe classificare “ad alto rischio” i chatbot come ChatGpt di OpenAI o Bard di Google. Come è stata accolta la proposta legislativa nel mondo imprenditoriale? Bisogna sicuramente distinguere tra imprese grandi e piccole: naturalmente le grandi sono più attrezzate per affrontare i vari meccanismi di controllo e le maggiori barriere all’ingresso del mercato dell’(AI). Più ...