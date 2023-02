(Di sabato 11 febbraio 2023) Cambio in corsa per la Nazionale italiana agli Europei di Grenchen. Elia, il capitano azzurro, non correrà l'che scatterà alle 12.26 con lo scratch (poi tempo race alle 13.20, ...

Cambio in corsa per la Nazionale italiana agli Europei di Grenchen. Elia, il capitano azzurro, non correrà l'omnium che scatterà alle 12.26 con lo scratch (poi tempo race alle 13.20, eliminazione alle 18.08, corsa a punti alle 19.10). Il veronese, che mercoledì ...Due sono squalificati,e Schiattarella, ma il regista di Mugnano s'è beccato anche l'. Di Glik sappiamo: il ginocchio ha fatto crak, stanno provando a rimetterlo in sesto, ma avrebbe ...

#EUROTRACK23. VIVIANI HA L'INFLUENZA, C'E' CONSONNI PER ... TUTTOBICIWEB.it

Influenza, Viviani non ce la fa: nell'omnium tocca a Consonni La Gazzetta dello Sport

EUROPEI SU PISTA / Viviani fermato dall'influenza, Consonni lo ... Bicisport

Europei Pista Grenchen 2023, Elia Viviani rinuncia all’Omnium: “Dispiaciuto di dover lasciare s... SpazioCiclismo

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: Elia Viviani non disputa l'omnium, attesa per Silvia Zanardi nella corsa a punti femminile OA Sport

Europei a Grenchen, forfeit dell'ultima ora del veronese: "Sono k.o. a letto". Dentro il bergamasco, oro nel quartetto e nella corsa a punti ...Arriva una brutta notizia da Grenchen, dove si stanno tenendo i Campionati Europei di ciclismo su pista: Elia Viviani, che doveva prendere parte oggi al torneo dell’omnium, è stato costretto al ...