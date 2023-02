Influenza aviaria | la prossima pandemia?

Leggi su formiche

(Di sabato 11 febbraio 2023) Dobbiamo prepararci per un’altra? L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha avvertito che il mondo deve prepararsi per un’ondata di. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, ha spiegato che “da quando H5N1 è emerso per la prima volta nel 1996 abbiamo assistito solo a trasmissioni rare e non prolungate di H5N1 da e tra esseri umani. Ma non possiamo presumere che rimarrà così e dobbiamo prepararci a qualsiasi cambiamento dello status quo”. La raccomandazione per le autorità sanitarie, dunque, è di monitorare in tutti i Paesi l’eventuale presenza ditra i mammiferi e, a livello individuale, di non toccare o raccogliere animali selvatici morti o malati, ma di segnalarli alle autorità locali. Nel Regno Unito, dal 2021 ad oggi sono stati segnalati nove casi tra lontre, ...