Inflazione e tassi d’interesse | gli economisti di Francoforte bocciano la strategia della Bce | “Serve più attenzione all’occupazione”

(Di sabato 11 febbraio 2023) Che l’ossessioneBanca centrale europea fosse l’si sapeva. Come era noto il fatto che combatterla a ogni costo avrebbe avuto delle conseguenze. Tuttavia, nonostante le critiche arrivate da più parti, la governatrice, Christine Lagarde, ha tirato dritto, annunciando un rialzo deida 50 punti base (0,5%) nell’ultima riunioneBce del 2 febbraio e impegnandosi ad aumentarli nella stessa misura anche a marzo. Gli effetti hanno già iniziato a farsi vedere: la corsa dei prezzi nell’eurozona ha rallentato dal 9,2% di dicembre all’8,5% di gennaio, mentre l’economia, almeno per il momento, tiene meglio del previsto. Insomma, i fatti sembrano dare ragione a Lagarde. Sembrano, appunto, perché ci sono diversi fattori da tenere in considerazione, non ultimo il fatto che i Paesi che adottano l’euro e che ...