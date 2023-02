Indecente vignetta del “Fatto Quotidiano” | volgare sessismo contro Giorgia Meloni

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 febbraio 2023) La vera satirà è sempre sacra, inattaccabile, preziosa per la libertà di stampa. La vera volgarità, invece, è sempre sterco, puzza, sintomo di schiavismo ideologico a una parte politica che autorizza a usare,il nemico, qualsiasi arma: anche il, la metafora sodomitica, l’immagine del dominio maschilista sul corpo femminile in chiave di potere, di arroganza. C’è tutto questo nellapubblicata questa mattina dal ““, il giornale diretto da Marco Travaglio,: non si sorride, non si riflette, non si colpisce il potere in modo coraggioso ma la dignità femminile con vigliaccheria, interpretando una vicenda politica – lo stra Italia e Francia, su cui è legittimo avere ...