Un uomo di 48 anni ha perso la vita travolto da una valanga, mentre stava facendo sci d'alpinismo a Livigno (Sondrio). Da una quota di circa 2600 metri è stato spinto dalla massa di neve fino ai 1850 ...Sulle piste da sci occorre prestare attenzione per evitare. Una attenzione che deve ... Per vigilare su questi aspetti e per sensibilizzare i frequentatori dellae della neve, sono in ...

Incidenti montagna: morto scialpinista travolto da una valanga Agenzia ANSA

Incidenti in montagna: weekend impegnativo per il soccorso alpino Trekking.it

Sicilia, incidenti in montagna: record di interventi del soccorso alpino Trekking.it

Incidenti e pericoli in montagna, i consigli del Soccorso alpino Sky Tg24

Montagna per gli over 65: i 10 consigli degli esperti per evitare incidenti Trekking.it

(ANSA) - LIVIGNO, 11 FEB - Un uomo di 48 anni ha perso la vita travolto da una valanga, mentre stava facendo sci d'alpinismo a Livigno (Sondrio). Da una quota di circa 2600 metri è stato spinto dalla ...Da Campigna a Montecopiolo, passando per il Monte Fumaiolo, la copiosa neve caduta nelle ultime settimane in Romagna ha fatto salire la voglia di montagna ... che si irrigidiscono sempre più dopo ogni ...