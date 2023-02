Inchiesta Fiera di Bergamo | a processo Cristini | Trigona | Locatelli e Bagini

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 febbraio 2023). L’sulladisi chiude con quattro rinvii a giudizio: Stefano, 57 anni, ex direttore di Promoberg Ente(assistito dagli avvocati Nicolò Velati e Federico Cecconi) Luigi, 80 anni, ex segretario generale (difeso dall’avvocato Andrea Pezzotta) e Diego, 49 anni, ex addetto cassa di Promoberg, tutti e tre con l’accusa di peculato, e Mauro, 84 anni, ex presidente del collegio sindacale di Promoberg (avvocati Mauro Angarano e Filippo Dinacci) per favoreggiamento. È questa la decisione di venerdì (10 febbraio) del gup Massimiliano Magliacani. Le difese avevano chiesto per i loro assistiti il non luogo a procedere. Mentre il pm Silvia Marchina, titolare del fascicolo con il ...