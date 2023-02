Incendio in un appartamento nel Napoletano | ustionato un uomo

(Di sabato 11 febbraio 2023) Unè divampato nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Ad andare a fuoco unal primo piano di uno stabile in II Vico Cappuccini.in una Torre del Greco:unSul posto i vigili del fuoco – allertati da alcuni condomini – che hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tragedia questa notte, muore una donna disabile nell'scoppiato nel suoa Palermo. La vittima si chiamava Rosalia Andreucci, aveva 73 anni e viveva da sola. E' successo in via Maltese. L'allarme al centralino dei vigili del fuoco è ...Le fiamme da una stufa accesa: ustionato ...

Incendio in un appartamento a Torre del Greco: ustionato un uomo, è grave Fanpage.it

Incendio in appartamento, intossicato il vicino di casa GenovaToday

Incendio in un appartamento, palazzina evacuata per domare le fiamme LatinaToday

Torre del Greco, incendio in un appartamento: ottantenne salvato dai vigili La Repubblica

Incendio ad Aprilia, a fuoco un appartamento in pieno centro ilmessaggero.it

L'incendio, avvenuto questa mattina in via Pitagora, ha reso inagibile l'abitazione ma non ha provocato nessun ferito.I vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un materasso all'interno di un appartamento al piano terra di un condominio di cinque piani. Non ci sono stati feriti ma è stato evacuato il ...