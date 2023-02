INAF di Capodimonte | Concorso per 1 Tecnologo III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico diha indetto unPubblico per selezionare 1III. La Figura idonea sarà assunta con contratto a tempo pieno e determinato. Alpossono partecipare tutti i Soggetti con laurea magistrale in materie tecniche o scientifiche che siano interessati a partecipare a progetti di ricerca in un ambito tra i più misteriosi e affascinanti. Stiamo parlando dell’, che per l’Osservatorio in Campania, sta cercando un esperto di tecnologia per dare supporto ai ricercatori in progetti atti a scoprire cosa si nasconde nell’Universo. Per poter lavorare presso questo Ente é necessario superare le prove d’esame previste dal Bando. Viene richiesta la padronanza della lingua inglese scritta e ...