In isolamento prolungato il cervello si deteriora | un rischio che corrono anche i carcerati

(Di sabato 11 febbraio 2023) Una bella vita frenetica è quella che viviamo in un’era digitale che ci mantiene in contatto con il mondo giorno e notte. Messaggi, chiamate, spese, uscite, lavoro, sport, figli, cene, film, podcast e tanto tanto ancora. Una stimolazione sensoriale continua che, seppur arricchendo la nostra vita da molte prospettive, di certo ha effetti negativi sul nostro. Reagire a uno stress cronico del genere, però, si può. Con tecniche di rilassamento, yoga e approcci terapeutici (o meno) che altro non fanno che ridurre al minimo la nostra stimolazione sensoriale creando una forma diche crea benessere fisico e mentale. Lo si può farea casa. Il mio caro amico e collega Peter Suedfeld dell’University British Columbia in Canada (con il quale ho la grande fortuna di chiacchiere di tanto in tanto) ha dedicato la sua intera ...