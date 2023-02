In auto con marijuana e hashish | due arresti in Valle Telesina

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon conosce sosta il lavoro della Polizia di Stato nell’attività di prevenzione e repressione dei reati predatori e, in particolare, dello spaccio di sostanza stupefacente. L’attività di repressione di tale fattispecie di reato, inquadrata in un più ampio progetto di contrasto alla microcriminalità nell’interadisposto dal Questore della provincia di Benevento, ha consentito agli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di P. S. di Telese Terme di procedere all’arresto di due giovani. L’attenzione degli operanti veniva attirata dai movimenti sospetti di due uomini e, a seguito di un attento controllo, nelle tasche dei pantaloni indossati da uno dei due, proveniente da Napoli, già tratto in arresto in provincia di Roma perchè trovato in possesso di un kg di, si rinveniva una ...