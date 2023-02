Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenze beauty direttamente nella tua posta Iscriviti alla newsletter Non ultima Elisa , splendida sirena instatuario e labbra rouge, brilla ...Anche in questo caso i capelli hanno un- like . Rosa Chemical senza trucco Uno scatto estivo, quello di ogni persona in vacanza. Senza artifici, l'artista esprime comunque glam da tutti ...

Il wet look è il vincitore di Sanremo 2023 Vanity Fair Italia

Sanremo 2023: i beauty look più belli sul palco della finale Vanity Fair Italia

Sanremo 2023: i beauty look più belli sul palco della terza serata Vanity Fair Italia

I look di Elodie a Sanremo, gli abiti più sexy visti sul palco dell'Ariston. FOTO Sky Tg24

Sanremo 2023, gli abiti: dal fascino retrò di Chiara Francini all'ultrasexy di Elodie la Repubblica

Rock anche il trucco con rossetto nero e i capelli con un hairstyle dall’effetto wet, realizzato da Andrea Soriga per Wella. Gioielli Tiffany a completare il look. (fotogramma) (agf) Fluido e unisex ...hanno calcato il palco dell'Ariston con un look dalle vibes anni '80: Francesca infatti ha scelto di pettinare all'indietro i suoi capelli biondo dorato con un effetto wet, concentrando poi ...