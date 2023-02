Il tweet della Lucarelli sulle foibe Bufera sui social

(Di sabato 11 febbraio 2023) Nel giorno in cui l'Italia ricorda il massacro delle, Selvaggiaoffende le vittime italiane: "Ora basta rompere il cazzo". Le risposte via: "Si vergogni"

...che non lascerà i territori ucraini e non sarà responsabile per i crimini - si legge nel- è ... Abbiamo discussocreazione di una piattaforma per coinvolgere il capitale privato nella ...... ad Antiochia, i corpifamiglia italiana di origine siriana. Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari ai quali non mancherà il nostro sostegno'. Così in unil ministro degli Esteri ...

Sanremo, i migliori tweet della seconda serata Domani

Instagram e Twitter down durante Sanremo 2023: cosa sta ... Fanpage.it

Nuovi guai per Twitter: crash per i post da 4.000 caratteri RaiNews

Twitter impone un limite di tweet giornalieri PcProfessionale.it

Twitter, arrivano tweet da 4mila caratteri per gli abbonati Agenzia ANSA

Twitter sta introducendo tweet di formato più lungo sulla sua piattaforma, offrendo agli utenti un nuovo modo di esprimersi. Mentre i thread sono belli, i tweet di formato lungo saranno più concisi, ...Così in un tweet il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Purtroppo sono stati ritrovati senza vita, ad Antiochia, i corpi della famiglia italiana di origine siriana. Esprimo tutta la mia vicinanza ai ...