Il tifoso LDA canta Lobotka | ' Sa cosa fare | ci dà sicurezza'

La passione della musica ha superato quella del calcio, "ma il tifo per il Napoli non è in discussione, sia chiaro". A parlare è, nome d'arte di Luca D'Alessio, in gara a Sanremo con Se poi domani e ieri sul palco con Alex Britti in Oggi sono io, ha ereditato la passione per gli azzurri da papà Gigi. Quella per la musica, ...Ultime notizie - Il cantante(Luca D'Alessio) , figlio di Gigi D'Alessio , è in gara al Festival di Sanremo e ha parlato anche del Napoli alla Gazzetta dello Sport. Intervistasul Napoli Ecco un breve estratto delle parole diche trovate in edicola quest'oggi sulla rosea : Parliamo della squadra di Spalletti "È un gruppo incredibile dentro e fuori dal campo, stanno ...

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport a Sanremo, il cantante LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, ha parlato anche della sua passione per il Napoli ...Ad esempio due giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia. «Certo, anche se il mio preferito è Lobotka, ha avuto una crescita incredibile, è uno che sa sempre cosa fare in campo, che è sicuro di sé e che ...