Il suo segreto? Non pensare sempre in termini di io | io | io

(Di sabato 11 febbraio 2023) La vita è fatta di incontri. Matthieu Ricard, l’uomo più felice del mondo (lo ha stabilito una ricerca americana), forse lo sa meglio di chiunque altro. Perché lui è nato due volte. La prima quando è venuto al mondo. La seconda quando ha incrociato il suo destino. Lo scrive subito, all’inizio della sua autobiografia: «Sono nato il 12 giugno 1967, a 21 anni». Quel giorno a Darjeeling, in India, incontra uno dei più grandi maestri spirituali tibetani del tempo: Kangyur Rinpoche. La sua vita cambia. Matthieu Ricard (Photo by Eric Fougere/Corbis via Getty Images) Traduttore francese del Dalai Lama Eche Ricard, 77 anni, francese d’origine, scrittore, fotografo e monaco buddhista, traduttore francese del Dalai Lama, era già partito benissimo anche se poi, certo, conta solo la propria missione nella vita. Comunque, nella sua “prima” esistenza, ...