Il solito Lapagol ma dalla memoria corta | al ‘Vigorito’ a mani alte | oggi a dito alzato

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAndata e ritorno. Il viaggio di Gianluca Lapadula sulla rotta della sua ex squadra si completato senza sconti. Aveva già segnato al Vigorito, nella sfida che decretò nei fatti l’esonero di Fabio Caserta, si è ripetutoalla Unipol Domus con un’incornata che ha beffato il povero Jureskin e ha dato il ‘benvenuto’ a Roberto Stellone, terzo allenatore a sedersi sulla panchina del Benevento nel giro di 24 giornate. Una partita arcigna, quella di Lapadula, che ha fatto reparto da solo trovando in poche circostanze la complicità del giovane partner Prelec facendo a sportellate con i tre componenti del pacchetto arretrato della Strega. Al 77?, quattro minuti dopo l’espulsione di Altare, è arrivato il gol decisivo che ha tolto le castagne dal fuoco alla squadra di Claudio Ranieri. In quel momento l’attaccante peruviano ha liberato un’esultanza ...