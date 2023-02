Il Real Madrid sul tetto del Mondo | Al Hilal battuto 5-3

Commenta per primo Dalla Spagna, ci sono voci che suggeriscono l'interesse delper Kingsley Coman . L'attaccante francese, invece, sarebbe stato dichiarato incedibile dal Bayern Monaco . Secondo Sky Germania , il direttore sportivo del club bavarese Hasan ...Ilè campione del mondo per club per la quinta volta nella sua storia. I blancos hanno battuto nella finale andata in scena allo stadio Moulay Abdallah a Rabat (Marocco) i sauditi dell' Al - ...

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il Real Madrid ha vinto il Mondiale per club, battendo 5-3 in finale a Rabat i sauditi dell'Al Hilal. Per la squadra spagnola è il quinto trionfo, in altrettante finali ...Il Real Madrid ha vinto il Mondiale per club, battendo 5-3 in finale a Rabat i sauditi dell'Al Hilal. Per la squadra spagnola è il quinto trionfo, in altrettante finali disputate, nel torneo organizza ...