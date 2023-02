Il Real Madrid è di nuovo campione del mondo | battuto l’Al-Hilal

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilvince il Mondiale per Club per la quinta volta:gli arabi dell’. Nella finale per il terzo posto vince il Flamengo Ilè didel. La squadra di Ancelotti si porta a casa il quinto Mondiale per Club della sua storia. Battuti gli arabi delper 5-3, con i gol di Vinicius e Valverde, una doppietta a testa e del Pallone d’oro Benzema. Nella finale per il terzo posto il Flamengo batte gli egiziani del-Ahly per 4-2: a segno anche l’ex nerazzurro Gabigol con una doppietta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Iltorna sul tetto del mondo, per la quinta volta e a sei anni di distanza dall'ultimo trionfo. Ieri sera la squadra guidata da Carlo Ancelotti ha superato senza troppi patemi (5 - 3) la formazione saudita dell' Al Hilal

Quinto Mondiale per club per il Real Madrid che dopo i trionfi del 2014, 2016, 2017 e 2018 si è imposto a Rabat con un pirotecnico 5-3 sull'Al Hilal. Per i Blancos a segno due volte Vinicius (13’, 69’ ...I blancos sempre avanti, ma i sauditi vendono carissima la pelle: doppiette per Vinicius e Valverde. 24° titolo in carriera da allenatore per Ancelotti ...