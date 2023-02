Il Real Madrid batte l' Al Hilal e trionfa 5 - 3 nel Mondiale per Club

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilha vinto ilperndo 5 - 3 in finale a Rabat i sauditi dell'Al. Per la squadra spagnola è il quinto trionfo, in altrettante finali disputate, nel torneo ...

A Rabat in Marocco si è giocata la finalissima del mondiale per club tra gli spagnoli del Real Madrid e l’Al-Hilal, prima squadra dell’Arabia Saudita a giocare una finale di mondiale per club. Come da ...Il Real Madrid torna sul tetto del mondo, per la quinta volta e a sei anni di distanza dall'ultimo trionfo. Ieri sera la squadra guidata da Carlo Ancelotti ha superato senza troppi patemi (5-3) la ...